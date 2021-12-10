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Kumluca’da motosiklet kazalarının önüne geçmek için ‘projeli’ önlem

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ulaşımda yoğun olarak kullanılan, motosikletlerin kazaya karışım oranı yüzde 50’ye kadar çıkmasının ardından uygulamaya geçirilen ‘Kaskını Tak, Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca’ Projesi kapsamında ilk olarak, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen eğitim semineri öncesi açılış töreni yapıldı.

ANTALYA 10.12.2021, 15:29
Kumluca’da motosiklet kazalarının önüne geçmek için ‘projeli’ önlem

Antalya’nın Kumluca ilçesinde ulaşımda yoğun olarak kullanılan, motosikletlerin kazaya karışım oranı yüzde 50’ye kadar çıkmasının ardından uygulamaya geçirilen ‘Kaskını Tak, Dengeni Koru, Hayatta Kal Kumluca’ Projesi kapsamında ilk olarak, Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre merkezinde gerçekleştirilen eğitim semineri öncesi açılış töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan etkinliğe Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ulaştırma Hizmetleri Şoför Esnafı Odası Başkanı Bayram İğneli, Kumluca Sanayi Sitesi Başkanı Durmuş Tomaç ve güvenli motosiklet sürüş eğitimine başvuran vatandaşlar katıldı.

“Kazaların yüzde 50’sine motosiklet karışıyor”

Açılış töreninde konuşma yapan Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Erhan Yeğen; “ Yapılan araştırmalara göre, son bir yılda Kumluca’da yaşanan her iki trafik kazasından birine mutlaka motosiklet karışmış. Bu Kumluca’da yaşanan trafik kazaların yüzde 50’sine motosikletlerin karıştığını gösteriyor. Çünkü Kumluca’da ulaşımda önemli oranda motosiklet kullanılıyor. Bu yüzden bu projeyi uyguluyoruz” dedi.

“Daha ağır sonuçlarla karşılaşabilirdik”

Motosiklet kullananların hiçbir korunağı olmadığını, trafik kazası sırasında, insan vücudunun darbelere tamamen açık ve maruz kaldığını belirten Kumluca Devlet Hastanesi doktorlarından Ortopedi Uzmanı Fehmi Doruk ise, “Motosiklet kullanıcıları ilk önce düştüğümüz zaman bizi kazayı en hafif şekilde atlatmamızı sağlayacak elbiseler giymelidir. Motosiklet kullanıcılarının olmazsa olmazı kaskı kesinlikle takmalıdırlar. Motosiklet sürücüleri, göstermelik değil, kesinlikle kaliteli kask takmalıdırlar. Antalya İlimizde bun örneği yaşandı. İl merkezimizde yaşanan motosiklet kazasında, bir otomobil kazaya karışan motosiklet sürücüsünün kafasının üzerinden geçti. Düşünün kafanızın üstünden yaklaşık 3 ton ağırlık geçiyor. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Eğer o sürücünün başında kask bulunmasa veya kalitesiz göstermelik bir kask bulunsaydı. Daha ağır sonuçlarla karşılaşabilirdik” diye konuştu.

“Kask hediyesi”

Proje salondaki eğitim seminerinden sonra Karatepe Stadında uygulamalı olarak devam etti. Eğitimlere katılan ve Motosiklet Eğitim Parkurunda başarı gösterenlere kask hediye edildi. Karatepe Stadında gerçekleştirilen güvenli sürüş motosiklet pist eğitiminden sonra kask ve sertifika dağıtımına Kumluca Kaymakamı uğur Kolsuz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, kursiyerler ve emniyet mensupları katıldı.

“Motor benim için bir aşk”

Güvenli sürüş eğitimine katılan kursiyerlerden Gülçin Özbek, “ Motosiklet kullanıyorum. Motosiklet ehliyetim var. Normal olarak sürücü kursuna başvurup ehliyetimi almıştım. Ama bu eğitimde püf noktalarını öğrendim. 2 günde çok güzel şeyler öğrendim. Çok faydalı oldu. Yaralı bir eğitim oldu. Bir şeyler kattım. Mutluyum. Bir motor sevdalısı olarak, burada olmaktan, projenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. 2 günde çok güzel bir eğitim aldık. Çok güzel geçti. Eğitimin üstüne kask, yemeğin tatlısını düşünün. Biz eğitimimizi aldık. Üzerine bire kask alacağız. Motor sevdalısıyım. Motor benim için bir aşk öyle diyeyim” şeklinde konuştu.

“Dikkatli araç kullanmalarını öneririm”

İlçede motosikletlerin kazaya karışım oranı yüzde 50’ye kadar çıkmasından sonra kazaları en az seviyeye düşürebilmeyi amaçladıklarını belirten Kumluca kaymakamı Uğur Kolsuz ise, “Sürücülerimizin trafikte özellikle kuryelerimize daha saygılı daha dikkatli olarak araç kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü gençlerimiz son zamanlarda hayatlarını kaybetmekte. Onlar çok önemli bir görev üstlendi şu anda. Pandemi sürecinde. Bu konuda Türkiye’de de bir iş gücü oluştu. Tüm kursiyerlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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