Kumluca’da Liseler Erkek Hentbol Şampiyonası sona erdi

Kumluca’da Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Eğitim öğretim yılında okul sporları kapsamında düzenlenen Lise Erkekler Hentbol Şampiyonası sona erdi.

Kumluca Spor salonunda düzenlenen liseler arası hentbol şampiyonasında Liseler Genç erkeklerde Kumluca Spor Lisisi birinci olurken, Kumluca Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi ikinci, Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli üçüncülüğü elde etti.Turnuva sonunda yapılan kupa törenine İlçe Spor Müdürü Erol Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş ve okul müdürleri de katıldı.

Konu ile ilgili konuşan Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca, katılımcıları tebrik ederek “Her ne kadar bu şampiyonanın birincisi olsa da ben tüm takımlarımızı, şampiyonaya katılıp, emek verdikleri için spora yapmış oldukları katkılardan dolayı birinci ilan ediyorum” dedi.