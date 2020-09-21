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Kumluca’da ilk ders zili çaldı
ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI, KAYMAKAM UĞUR KOLSUZ’UN ÇALDIĞI ZİL İLE BAŞLADI.
ANTALYA 21.09.2020, 11:17
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, Kaymakam Uğur Kolsuz’un çaldığı zil ile başladı.
Eğitim ve öğretim yılının başlamasından dolayı Kumluca Atatürk Okulunda tören düzenlendi. Törene Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam Kolsuz ders zilini çaldı. Zilin çalmasıyla öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflara alındı.
Eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Kolsuz, “Öğretmen ve öğrencilerimiz virüs tedbirlerine azami bir şekilde özen göstererek sorunsuz bir şekilde eğitimlerini gerçekleştirecek” dedi
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