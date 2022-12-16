Kumluca’da gıda ve eşya temini ile hasar tespitleri yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca ve Finike’de yaşanan sel afetinin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çamur temizliği ve su tahliyesinin ardından gıda ve eşya yardımına yoğunlaşan ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede, hastalıkların önüne geçebilmek için fare başta olmak haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları da başlatıldı.

Kumluca ve Finike’de sel felaketinin beşinci gününde kent merkezinde su tahliyesi ve çamur temizliği büyük oranda tamamlandı. Afetin olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmalarda aktif görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sahada çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri kent merkezinde hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte çalışmalarını kenar mahallelere yoğunlaştırdı.

Sahada en yoğun çalışma Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Tarımsal alanlardaki hasar tespit çalışmaları sürerken, evleri zarar gören vatandaşların eşya ve gıda tedarikleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından karşılanıyor.

Sera naylon desteği

Afetin ilk gününden itibaren Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kurulan Afet Yönetim Merkezinde çalışmaları koordine eden Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan,141 araç ve 496 personel ile çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin 551 iş yeri ve 530 konutun temizliğini gerçekleştirdiğini söyleyen Arslan, “İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 536 adet aracın hasar tespitleriyle ilgili raporlar tuttu ve bunları uygun yerlere çekti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız büyük oranda hasar tespit çalışmalarını tamamlamış durumda. Herhangi bir şekilde sosyal desteği olmayan, Tarsim Sigortası bulunmayan seralarımıza sera naylonu başta olmak üzere tarımsal alanda destek sağlıyoruz” dedi.

Aşevi 2 bin kişilik yemek çıkartıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi Kumluca’da kahvaltıda 2 bin kişilik çorba, öğle ve akşam yemeklerinde de 4 bin 500 kişilik üç çeşit sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Afetzedelerin yanı sıra sahada görev yapan başta kamu kurum kuruluş ve belediye ekipleri olmak üzere tüm ekiplerin yemeği Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi’nden sağlanıyor. Ayrıca 2 mobil araç ile başta Göksu ve Hacıveliler Mahallesi olmak üzere yemek dağıtımı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli doktor ve hemşireler de yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Gerekli olması halinde de hastaneye nakil konusunda destek veriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluk ve hastalıkların önüne geçebilmek için fare başta olmak üzere ilaçlama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.