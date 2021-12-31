Kumluca’da fırtına mesaisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışın etkili olduğu Kumluca’da gece boyu çalışma yaptı. İş makineleriyle derelerin taşmasına neden olan sazlık ve birikintileri temizleyen ekipler suların seralara ve evlere daha fazla zarar vermesini engelledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün ’Kırmızı Kod’ ile uyardığı Kumluca ilçesinde aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollar sular altında kaldı. Yağış öncesi, tüm birimleriyle teyakkuza geçen ve hazırda bekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su taşkınlarına müdahale ederek, olumsuzlukların önüne geçti.

“Büz ağızları temizlendi”

Yazır, Adrasan, Belen, Mavikent, Beykonak, Kum, Göksu, Ortaköy, Salur, Çaltı, İncircik, Toptaş, Yenimah, Karacaören ve Çayiçi mahallelerinde taşkınları önlemek için büz ağızları, köprü ayaklarında kesik temizliği yapıldı. Yağmurun taşıdığı ağaç dalları, taş, toprak gibi birikintiler nedeniyle kapanan yollar Büyükşehir ekipleri tarafından açıldı.

“Sular tahliye edildi”

Kırsal bölgelerde grup yollarında oluşan göçük ve heyelanlara müdahale edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, su basan yerlerde su tahliyesi yapıldı. Gece boyu tüm ekip, ekipman ve iş makineleriyle görev başında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi devrilen bir kamyonu da düştüğü su dereden çıkardı. Kumlucalı vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir ekipleri sel sonrası tüm mahallelerde ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.