Kumluca’da çamur içinde üretim

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 4 gün önce meydana gelen selde seraları zarar gören çiftçiler, ürünlerini kurtarmak için mücadele veriyor. Fidanların üzerindeki ürünleri kurtarmak için temiz su ile yıkayan çiftçiler, toprağın kurumasını sabırla bekliyor.

Kumluca ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketinden ilk belirlemelere göre 16 mahallede 21 bin dekarlık alanda 3 bin çiftçiye ait 12 bin sera etkilendi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede çiftçiler, seralarındaki ürünlerini kurtarmak için mücadele veriyor. Serası su altında kalan 42 yaşındaki Mustafa Erçetin, “Seralarımıza sel girdi. Ürünlerin üzerindeki çamurları temiz su ile yıkamaya çalışıyoruz. Zararın neresinden dönersek kardır” dedi.

"Çamur içinde kaldık"

Domates üreticisi 48 yaşındaki Özcan Aydil, “Domatesleri temiz su ile yıkıyoruz. Kurtarabildiğimiz kadar kurtaracağız. Sel olduğu günden beri seranın içine girmedik. 4 gün sonra bugün seraların içine girebildik. Seraların içerisi pek kuruyacağa benzemiyor. Hava güneşli olursa bir hafta, 10 güne kurumasını bekliyoruz. Çamur içinde kaldık” diye konuştu.

Ürünlerini kurtarmaya çalışan 28 yaşındaki Canan Akça, “Sel sularından zarar gören domatesleri yıkamak zorundayız. Yıkamazsak çürüyor. 4 dönüm seramız var. Allah’tan gelene hiçbir şey diyemiyoruz. Aniden sel geldi. Hiç olmadı üzerindeki meyveleri kurtaralım derdindeyiz. Fidanların üzerindeki meyveyi alsak yetecek bize. Yıkıyoruz ama kolay kolay çıkmıyor" dedi.

"Bu halde üretmeye çalışıyoruz"

Selden etkilenen 45 yaşındaki Ganimet Sarı ise, “Annemin evinde hiçbir şey kalmadı. Bizim de seralarımız sel suları altında kaldı. Seraların etrafındaki sular çekilmeyince bir şey yapamadık. Gece yarısı sular çekildi. Ondan sonra seranın kenarındaki betonları kırdık, su çıktı. Çamur içinde kalan domatesleri bir umutla yıkıyoruz. Domatesler olgunlaştı. Çamurda seranın içinde kasa koyacak yer yok. Bu halimizle hala temiz sebze göndermeye çalışıyorum” diye konuştu.

"Domatesleri yıkıyoruz"

Üretici 46 yaşındaki Bülent Sarı da, “Allah’tan gelene yapacak bir şey yok. Temiz su ile domateslerimizi yıkıyoruz. Çoluk çocuğumuzla birlikte seralarımızın içerisini temizlemeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bizimkisi bir umut. Devlette belediyenin de yapacağı bir şey yok. TARSİM yaptırdık. AFAD’dan geldiler, evimizi temizlediler. Ama daha fazla desteğe ihtiyacımız var" dedi.

(RS-İA-CC-Y)