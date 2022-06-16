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Kumluca’da bozulan yollarda asfalt hazırlığı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde deforme olan Ortaköy Mahallesi grup yolunda asfalt öncesi bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

ANTALYA 16.06.2022, 14:39
Kumluca’da bozulan yollarda asfalt hazırlığı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde deforme olan Ortaköy Mahallesi grup yolunda asfalt öncesi bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, deforme olan Kumluca’nın Sarıcasu ve Karacaören mahalleleri arasındaki Ortaköy mahalle grup yolunda asfalt öncesi bakım çalışmalarına başladı. Çalışma çerçevesinde belirlenen bölgelere büz konuluyor, kapanan büz ağızları ve şarampoller temizleniyor. Yolun gevşek zemin nedeniyle deforme olan bölümleri iş makineleriyle sökülüp, dolgu malzemesi sıkıştırılıyor. Ekipler, 7 kilometrelik yolun bakım ve onarımını tamamladıktan sonra asfalt çalışmalarına başlayacak.

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