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Kumluca’da AHENK Projesi tanıtıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

ANTALYA 02.11.2021, 17:39
Kumluca’da AHENK Projesi tanıtıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecek AHENK projesi tanıtım toplantısına İlçe Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu, kurum amirleri, STK temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. Kumluca Sultan Alpaslan İlkokulu Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, AHENK Projesi ile eğitimde başarının kalıcı hale getirilmesi, çocukların ve gençlerin çağın şartlarına uygun milli, manevi, evrensel değerle, topluma yararlı birey olarak yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

“Projemiz dört ana temel üzerinden yürütülecektir”

Proje hakkında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Bal sunum yaptı.Müdür Aydın Bal, “Kısa adı AHENK olan Antalya’da hedeflenen eğitime nitelik kazandırma projesini tanıtmak için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Proje Kumluca’da İlçe Kaymakamlığımız başkanlığında yürütülecektir. Akademik başarı, değerler eğitimi, bilimsel, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler olmak üzere projemiz dört ana temel üzerinden yürütülecektir ” dedi.

“Fayda getireceğine inanıyorum”

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz ise, “ Bu toplantının ilk ikisini Antalya’da yaptık. Kumluca’da da ilk toplantıyı Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerimizle yaptık. Kendimize bir yol haritası çizdik. Şimdi de ikinci toplantıyı yapıyoruz. Projemizin ilçemizdeki başlangıcını yarın vereceğiz. İlk olarak öğrencilerimizle birlikte sınıfta kitap okuyacağız. Bu proje güzel bir proje. Projenin sonuçlarının ilimize fayda getireceğine inanmaktayım. Bu proje ile eğitime katkı sağlayan tüm paydaşlarımızı bir araya getirmekteyiz. Projemizin 4 saç ayağı var. Birincisi akademik başarıdır. Antalya ilimize baktığınızda başarı oranı çok iyi seviyede” diye konuştu.

“Değerler eğitimini AHENK Projesine dahil edebiliriz”

İlçede başarının artması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kolsuz, “Kumluca’da yaklaşık 17 Bin öğrencimiz bulunmakta, 70 in üzerinde okulumuz var. İlçemizde devlet okullarının tüm çeşitleri bulunmaktadır. Bu sevindirici bir sonuç. Ayrıca özel okullarımızda var. Bu da özel sektörün Kumluca’ya teveccüh ettiğini gösteriyor. Ülkemizde bilinen tanınan özel okulların Kumluca’ya da şubeler açtığı görülmektedir. İlçemizdeki başarının artması için bizde Antalya benzeri çalışmalar yapacağız. Değerler eğitimini AHENK Projesine dahil edebiliriz. Başarılı okullarımızın nasıl başarılı olduğunu araştırıp bunu model haline getireceğiz. Çocuklarımızın sosyal olduğunu görüyorsunuz. Çalışma yaparken bunu göz önünde bulunduracağız. Bu projeden geri durmayın. Kumluca Batı Antalya’nın merkezi konumunda bir ilçe. Bu durumu koruyalım. Diğer ilçelerimizden geri kalmayalım” şeklinde konuştu.

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