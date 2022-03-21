Kumluca’da 250 15 Temmuz Şehidi anısına 250 fidan dikildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısı ile 250, 15 Temmuz Şehidi anısına 250 adet fidan dikildi.

Kumluca Orman işletme Müdürlüğü ve Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu işbirliği ile birlikte organize edilen tören ile fidan dikimi gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, orman işletme personeli ve öğrenciler katıldı.

“Bu yeşil vatan bize şehitlerimizin emanetidir”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kumluca Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ömer Avcı yaptı. Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, “ Bu yeşil vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Vatana sahip çıkmak onu korumak gelecek nesillere aktarmak ve aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmakla mümkündür. Bugün burada 21 Mart Dünya Ormancılık Gününde bu güzel vatana sahip çıktığımızı, onu koruduğumuzu ve bu güzel vatanı bize emanet eden şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için 15 Temmuz Şehitler Hatıra Ormanında fidan dikimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“250 fidan dikiyoruz”

Şehitlerin anısına fidan dikildiğini belirten Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, “ Bugün Dünya Ormancılık günü. Ayrıca 21 Mart Nevruz Günü. 15 Temmuz Şehitlerimiz anısına 250 fidan dikiyoruz. Bugün üç ayrı olayı aynı anda yaşıyoruz. 15 Temmuz’da darbe girişimi önlenmeseydi bugün ülkemiz Suriye, Ukrayna gibi çok zor durumda olabilirdi. Şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz” diye konuştu.

Törenin sonunda katılımcılar ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi. 12 dönüm alanda 250 adet çam ve keçi boynuzu fidanı dikildi.