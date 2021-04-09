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Kumluca Yazır’da hasarlı büzler yenilendi

Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde bulunan Yembey mevkiinde aşırı yağışlardan dolayı hasar gören büzler yenilendi.

ANTALYA 09.04.2021, 13:47
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Kumluca Yazır’da hasarlı büzler yenilendi

Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde bulunan Yembey mevkiinde aşırı yağışlardan dolayı hasar gören büzler yenilendi.

Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi grup yolunda yoğun yağışlarda hasar gören ve tıkanan büzler Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi. Ekipler yağmur suyunun akışını sağlamak için hasarlı büzleri çıkararak, 7 adet 80’lik büz ile değiştirildi. Büzlerin üzeri tekrar dolgu malzemesiyle dolduruldu. Büz hacmi genişletilerek yağmur sularının doğal akışı sağlandı. Böylece aşırı yağışlarda olası su taşkınlarını önlemiş oldu.
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