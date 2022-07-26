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Kumluca yangın ekibine Karadeniz desteği

Orman Genel Müdürlüğünün talimatlarıyla Ege ve Akdeniz’deki yangına hassas bölgelere destek olmak adına Karadeniz bölgesinden takviye ekipler gönderildi.

ANTALYA 26.07.2022, 14:48
Kumluca yangın ekibine Karadeniz desteği

Orman Genel Müdürlüğünün talimatlarıyla Ege ve Akdeniz’deki yangına hassas bölgelere destek olmak adına Karadeniz bölgesinden takviye ekipler gönderildi.

rabzon Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve 30 kişiden oluşan ekip Antalya bölgesine geldi. Karadeniz’den gelen ekiplerden 2 arazöz personel ekipleriyle birlikte Kumluca’ya sevk edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne yangın mevsiminde konuşlanmak üzere personeli ile birlikte gönderilen 2 arazöz takviyeli birlik, Kumluca Merkez ve Olympos’ta görev aldı.

Kumluca’ya gelen Karadeniz ekibinin yangın riskinin sona erdiği Eylül ayının sonuna kadar bölgede kalacağı öğrenildi.

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