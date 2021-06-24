Kumluca ve Kemer’i kapsayan içme suyu hattı döşeniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kumluca ve Kemer’in çeşitli mahallelerinde ve bunlara bağlı mevkilerde yaşayan vatandaşları içme suyu ile buluşturacak olan önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. 2021-2022 yatırım dönemi içinde yer bulan projenin maliyeti yaklaşık olarak 13 milyon TL’yi buluyor.

Sağlıklı içme suyu

Proje kapsamında Kumluca İlçesi içme suyu yetersizliği yaşayan Dereköy Mahallesi Sorgun Yaylası, Yazır Mahallesi Olympos Mevkii, Büyükalan Mahallesi Kuzca ve Kirazlı Mevkileri, Kuzca Mahallesi ve Gölcük Mahallesi’nde yeni içme suyu hattı imalatı yapılacak. Aynı zamanda Konyaaltı İlçesi Üçoluk Mahallesi ve Kemer Ovacık Mahallesi’nde de çalışma gerçekleştirilecek. Yeni hatlar bölgedeki mevcut su şebekelerini destekleyecek. Aynı zamanda daha önce şebeke suyuyla tanışmamış olan çeşitli mevkilerde yaşayan vatandaşları sağlıklı içme suyu hizmeti ile buluşturacak.

70 km hat döşenecek

Proje tamamlandığında sayılan bölgelerde 19 bin 150 metresi çelik, 50 bin 420 metresi HDPE malzemeden olmak üzere toplamda 69 bin 570 metre içme suyu hattı döşenecek. Bunlara bağlı sanat yapıları inşa edilecek. 2022 yılında tamamlanarak devreye alınacak olan altyapı sayesinde depolardan temin edilen içme suyu isale hatları ile yerleşim bölgelerine taşınıp şebeke hatları vasıtasıyla vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Böylece bölgenin hayati bir ihtiyacı giderilmiş olacak.