Kumluca ve Finike’nin ’afet bölgesi’ ilan edilmesi talebi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun; köprülerin yıkıldığı, derelerin taştığı, seraların, tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü, ev ve iş yerlerini suların bastığı Kumluca ve Finike’nin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya milletvekilleri, Kumluca, Finike, Konyaaltı, Muratpaşa, Kemer Belediye başkanlarının katılımıyla ile birlikte Kumluca ve Finike’de inceleme yaparken, kamuoyuna da açıklamalarda bulundu.

Başkan Böcek’ten dere ıslahı çağrısı

Afetin yaşandığı gece 01.15’ten itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesinin önce Kumluca Hizmet Birimi ve Kumluca İtfaiye ekipleriyle çalışmaya başladığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra belediyenin tüm ekipleri ile teyakkuza geçerek Kumluca’ya intikal ettiğini belirtti. Kumluca’da vatandaşın, esnafın, üreticinin zor durumda olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Devlet Su İşlerinin çok hızlı bir şekilde burada ulaşımı sağlamayla ilgili, dere ıslahları ile ilgili çalışmaları yapması gerekiyor" dedi.

Siyaset üstü çalışma

İlçe belediye başkanlarının yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İstanbul, Aydın, Muğla ve diğer ilçe belediyelerinin ekiplerinin siyaset üstü bir çalışma yaptığını söyleyen Başkan Böcek, şöyle devam etti:

“Kimseyle bir yarışımız yoktur, söylemler olabilir. Biz yangınlarda da gördük bunu. Bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince Kumlucalı vatandaşlarımıza, çiftçilere, esnaflarımıza desteğimizi yapacağız. İki Genel Başkan yardımcım burada, Genel Başkanımızın başdanışmanı da burada ve hep birlikte inşallah Kumlucalı hemşerilerimizin yaralarını hep birlikte saracağız. Biz de üzerimize ne düşerse onu yapacağız. Yalnız bırakmadıkları için Genel Başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum."

Afet bölgesi ilan edilsin

Kumluca’da belediye otoparkının su ile dolu olmasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Maalesef makine parkurunun olduğu yer sel nedeniyle sıkıntıya girdi. Hiçbir makine kalmamış durumda. Bu da belediyenin elini kolunu bağlamış durumda. Buranın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerekir. Siyaset üstü bakarak burası afet bölgesi ilan edilmelidir. Partili partisiz diye bakılmamalı. Eğer afet bölgesi ilan edilmezse buranın zararlarının karşılanması zor olacaktır. Biz CHP olarak yurttaşlarımızın yanındayız" diye konuştu.

"Mücadele içindeyiz"

Kumluca’da olağanüstü bir sel felaketiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kumluca halkının bütün zararlarının telafisi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Seyit Torun, “Büyükşehir Belediyemiz ve Kumluca Belediyemiz tüm ekipleriyle büyük bir gayret içinde çalışmalarını yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, 500 personel ve ASAT ekipleriyle birlikte seferberlik başlattı. İki gündür yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Birçok da tedbir aldı. Kumluca Belediyesinin binek aracı kalmadı. Makine parkı su içinde kaldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için mücadele içindeyiz" şeklinde konuştu.