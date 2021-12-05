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Kumluca Toptancı hali düzenlenen törenle açıldı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Toptancı Halinde sezon açılışı için tören düzenlendi. Açılışta konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Bazı arkadaşlar, dünyada hiçbir sıkıntı yok. Sadece Türkiye’de sıkıntı varmış gibi lanse ediyorlar. Oysaki dünyadaki sıkıntı Türkiye’den çok çok daha fazla. Bugün Türkiye Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kendi kendine yeten bir ülke. Bunu görmek, bunu takdir temek lazım” dedi.

ANTALYA 05.12.2021, 10:15
Kumluca Toptancı hali düzenlenen törenle açıldı

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Toptancı Halinde sezon açılışı için tören düzenlendi. Açılışta konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Bazı arkadaşlar, dünyada hiçbir sıkıntı yok. Sadece Türkiye’de sıkıntı varmış gibi lanse ediyorlar. Oysaki dünyadaki sıkıntı Türkiye’den çok çok daha fazla. Bugün Türkiye Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kendi kendine yeten bir ülke. Bunu görmek, bunu takdir temek lazım” dedi.

Kumluca Sebze ve Meyve Toptancı Halinin açılış töreni saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunması ile başladı. Açılışa AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İbrahim Aydın, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Hal Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre belediye Başkanı Okan Kocakaya, Kumluca Sebze ve Meyve Komisyoncuları Başkanı Rahmi Açıkyürek, Finike Komisyoncular Derneği Başkanı İsmail Karataş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, komisyoncular, tüccarlar ve çiftçiler katıldı.

“Tarımsal hasılat son 15 yılda tam 2 kat arttı”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Çiftçilerimiz pandemi döneminin kahramanlarıdır. Çünkü durmaksızın ürettiler. Geçen yıllarda olduğu gibi pandemi dönemi olan geçen yılda tarımsal hasılat arttı. Bugün Avrupa’nın en büyük tarımsal hasılasına sahip ülke Türkiye’dir. Türkiye’de de Antalya en büyük tarımsal hasılaya sahiptir. Antalya’da hem sebze hem de meyvede tarımsal hasılat son 15 yılda tam 2 kat arttı. AK Parti olarak her zaman çiftçinin yanındayız. Ben bir çiftçi çocuğu olarak, her afette çiftçinin yanında olduk. Çiftçinin her sorunu ile ilgileniyoruz” açıklamasını yaptı.

“Oysaki dünyadaki sıkıntı Türkiye’den çok çok daha fazla”

Geçen ay ihracat sorunun çözmek için Rusya’ya gittiklerini belirten Uslu, “Parlamenter diplomasi yaptık. Pandemi dönemimden geçiyoruz. Dünyada tedarik sorunu var. Bu da fiyat artışına sebep oluyor. Bazı arkadaşlar, dünyada hiçbir sıkıntı yok. Sadece Türkiye’de sıkıntı varmış gibi lanse ediyorlar. Oysaki dünyadaki sıkıntı Türkiye’den çok çok daha fazla. Bugün Türkiye Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kendi kendine yeten bir ülke. Bunu görmek, bunu takdir temek lazım” dedi.

“Üreticinin, köylümüzün her zaman yanında olacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “Üreticinin, köylümüzün her zaman yanında olacağız. Sezon açılışını üreticilere ve tüccarlara hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

“Her şerde bir hayır vardır”

Türkiye Hal Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan; “Tüm dünya olarak şu Covid belasından hala kurtulamadık. Bunun acısını hem biz hem dünya olarak çekmeye devam ediyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Bu salgın döneminde sebze ve meyvenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. KAO Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütü bu yılı sebze ve meyve yılı ilan etti. Tarım önemli. Tarımın içinde sebze ve meyve çok daha önemli” dedi.

Açılış töreninden sonra mevlidi şerif okundu. Ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

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