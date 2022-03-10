Kumluca Sanayi Sitesi’nde asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Sanayi Sitesinin deforme olan yollarına sıcak asfalt döküyor.

1998 yılında açılan ve bugün 600’e yakın esnafın faaliyet gösterdiği Kumluca Sanayi Sitesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

“2 bin 500 ton asfalt dökülecek”

Kumluca Sanayi Sitesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deforme olan mevcut asfalt kazınarak sıcak asfalt dökülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla Kumluca Belediyesi ile yapılmış olan protokole istinaden çalışmalara başladıklarını söyledi. Temuçin, çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt serileceğini ve 16 bin metrekarelik bir imalat yapılacağını açıkladı. Temuçin çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşın ve esnafın trafik güvenliğinin de sağlandığı bir yola kavuşacağını söyledi.

“Sanayinin içi pislik içerisindeydi”

Kumluca Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Durmuş Tomaç da sanayi sitesinde yaklaşık 600 esnafın faaliyet gösterdiğini, günde 2-3 bin kişinin giriş çıkış yaptığını belirterek asfalt çalışmasının önemine değindi. Sanayi esnafı Tahir Coşanoğlu da çalışmalardan son derece memnun olduklarını söyledi. Coşanoğlu, “ Asfaltımız görüldüğü gibi 10 numara. Sanayinin içi pislik içindeydi. Sanayinin içinde hurda araçlar vardı kaldırıldı. Temiz olması bizim gururumuz” diye konuştu.