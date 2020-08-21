Kumluca Salur’da tapular 15 gün içinde dağıtılacak
AK PARTİ KUMLUCA İLÇE BAŞKANI EROL UYSAL, SALUR MAHALLESİNDE TAPULARIN 15 GÜN İÇİNDE DAĞITILACAĞINI BİLDİRDİ.
AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, Salur Mahallesinde tapuların 15 gün içinde dağıtılacağını bildirdi.
Salur Mahallesindeki bazı arazilerin tapu sınırları orman sınırları ile karışmış bu yüzden arazi sahipleri sıkıntı yaşanıyordu. Bu sıkıntıları çözmek amacıyla Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından arazi sınır düzenlemesine gidildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sorunlu arazi ve orman sınırları tespit edilerek düzeltme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların sonucu 18 Ocak’ta askıya çıkarıldı. İtirazı olan arazi sahiplerinin talepleri değerlendirildi.
"15 güne dağıtılıyor"
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal; “ Salur Mahallemizde yaşanan sınır problemleri Tapu Kadastro genel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaların ardından çözülmüş ve askıya çıkarılmıştır. 18 Ocaktan beri askıda olan sonuçların askı süresi dolmuştur. Vatandaşlarımızın tapularını 15 gün içinde alabileceklerdir. Vatandaşlarımıza sorunsuz yeni tapuları hayırlı olsun. Tapulardaki sorunların giderilmesi için gösterdiği gayretlerden dolayı AK Parti Antalya Milletvekilimiz Atay Uslu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25