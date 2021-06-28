Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını düzenlenen törenle verdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen törene katılım yoğun olurken Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, mezuniyet törenine öğrencilerin aileleri çağrılmadı.

Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Selma Öncel, nitelikli sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için mesleğinde yetkin, yeterli sağlık profesyonellerinin gelişmesi gerektiğini belirterek " Etik ilkelere uyması, insan hak ve değerlerine önem vermesi, kararlı sorumluluk sahibi disiplinli öğretim elemanları ile birlikte hemşirelerin de birlikte olması önem arz eden bir durumdur. Türkiye’nin nitelikli sağlık hizmetlerinde bakım ihtiyacını karşılamaya, hemşireye ihtiyacı var. Fakültemizdeki öğrencilerimize özellikle insan hak ve değerlerine saygılı olmalarını yaşam boyu öğrenme yeteneğine sahip, yasal ve etik ilkelere bağlı hemşireler mezun edebilmek için ilk defa eğitime 4 yıl önce başladık. Öğrencilerimize artık meslektaşlarım demek istiyorum. Çünkü onlar bugünden itibaren sağlık ordusuna katılacaklar” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise Covid-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin çocukluk ve öğrencilik dönemlerini içeren fotoğrafların yer aldığı slayt gösterileri yer aldı. Daha sonra mezun öğrenciler Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel eşliğinde hemşirelik yeminini okudular. Okul başarı puanı olarak dereceye giren öğrencilere Dekan Selma Öncel ve Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi. Okul birincileri Sevgi Aksoy ve Zekiye Ergen tarafından yaş kütüğüne isim plaketi çakıldı. Tören kep atma etkinliği ile sona erdi.