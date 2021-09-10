Kumluca Kaymakamı Kolsuz: "Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin”

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, daire amirleri, muhtarlar ve okul müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği istişare toplantısında ilçedeki kurumsal yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Kolsuz, "Eğitimin aksamaması için korona virüs belirtileri olan çocukları okula göndermemeleri ve saklamamalarını rica ediyorum. " dedi.

İstişare toplantısında ilçeye yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, “ Temel Eğitim Mahallesinde Orman ve Hazine arasındaki arsa takası yapıldı. Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü yer tahsisi yapıldı. Proje çalışmaları bizzat ihtiyaçlar doğrultusunda yapılıyor. Şuan Cumhurbaşkanımız masasında onay bekliyor. En kısa zamanda ihaleye çıkacaktır. Kamu kurumlarımızın yeni binalara ihtiyacı var. Halk Eğitim Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün fiziki yapıları yetersiz yeni binalara ihtiyacımız var. Kütüphanemizin geliştirilmesi gerekiyor. Geçen seneden bu yana hiç kitap artışı olmamış. Kütüphanemizin içeriğini artırmamız ve ziyaretçi sayısını artırmamız gerekiyor “ dedi.

“Çok huzurlu bir ilçe”

Kumluca’nın huzurlu bir ilçe olduğunu belirten Kolsuz, “Kumluca çok huzurlu bir ilçe. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız kadın cinayetinin dışında asayiş olarak toplumda infial oluşturan ciddi bir olay yaşamadık. Çok huzurlu bir ilçe de yaşıyoruz. Köy ziyaretlerimizde çoğu köylerde olduğu gibi kahvehane olmaması beni çok şaşırtmıştı. Çoğu üniversitelerde araştırılacak, tezlere konu olacak bu durum diye konuştu.

“Bilgilendirme sunumu izletti”

Kaymakam Uğur Kolsuz, İzmir’de Vali yardımcısıyken Singapur ziyaretinde hazırladığı bilgilendirme sunumunu izletti. Kaymakam Uğur Kolsuz, katılımcılara, Singapur’un birleşme talebi Malezya tarafından kabul edilmemesi ve kendi başının çaresine bakarken nasıl ayakta kaldığını anlattı. Kaymakam Kolsuz, izde Singapurluların ülke yönetimindeki kuralları ve yönetim şeklinden dersler alarak yönetim anlayışımıza zenginleştirebiliriz dedi.

“Korona belirtisi olan çocukları okula göndermeyin”

Eğitimin aksamamasına önem verdiklerini belirten Kolsuz, “Eğitimin aksamaması için korona virüs belirtileri olan çocukları okula göndermemeleri ve saklamamalarını rica ediyorum. Eğitimin kesintisiz devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

“Okul çevrelerinde önlem”

Toplantının son bölümünde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından okul ve trafik güvenliği hakkında bilgi verildi. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü İrfan Kulaksız, “Okul önlerinde trafik güvenliğini sağlıyoruz. İlgili birimlerimiz okul çevresinde gerekli tedbirler alıyorlar. Özellikle yabancı madde kullanımı bakımından en süt seviyede tedbirlerimizi alıyoruz. Okul idarecileri olarak sizlerinde bu konuda yardımcı olmanız lazım. Okul etrafında dolaşan okul ile işi ve alakası olmayan kişileri mutlaka bizlere anında bildirmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.