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Kumluca filyasyon ekiplerine araç desteği
Antalya’nın Kumluca İlçesinde filyasyon ekiplerine araç desteği yapıldı.
ANTALYA 18.01.2021, 16:17
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Antalya’nın Kumluca İlçesinde filyasyon ekiplerine araç desteği yapıldı.
İki araç ile Korona virüs mücadelesini yürüten Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesine, Sağlık Bakanlığı tarafından 3 araç daha gönderildi. Gönderilen araçlarla güçlenen filyasyon ekipleri, günlük 3 nöbetçi ekiple pozitif ve temaslı taraması yapıyor. Sabah saat 08 30 da başlayan mesai gece saat 24:00 ’e kadar sürüyor. Adrasan’dan Saklıkent Yaylası yakınlarındaki Dereköy’e kadar 100 kilometrelik alanı içine alan bin 253 km metrekarelik bölgede hizmet veren ekipler Kumluca’da Korona virüsün yayılmasının önüne geçmek için çalışıyor.
Sağlık Çalışanlarının yüzde 60’ı aşılandıKumluca İlçe Sağlık Müdürlüğünden verilen bilgiye göre ayrıca ilçe genelinde hizmet veren 832 kişilik sağlık ekiplerinin yüzde 60 aşılandı. Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık çalışanlarının bu hafta içinde yüzde 100’nün aşılanması hedefleniyor.
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