Kumluca Devlet Hastanesine genel cerrah ataması

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Demirkıran Kumluca Devlet Hastanesinde göreve başladı.

Pandemi sonrası yaptıkları girişimler sonrası hastanenin hekim kadrosunu bakanlık ve sağlık müdürlüğünün destekleri ile arttırdıklarını hatırlatan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Aladağ “ Son olarak ekibimize Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Demirkıran katıldı. Halkımızla el ele daha sağlıklı günlere ulaşmak için çabamız hiç durmadan devam edecektir " dedi.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Demirkıran’ın aynı bölümde 2005 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını tamamladığı bildirildi.