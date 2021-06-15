Kumluca Devlet Hastanesine dört uzman hekim atandı

Kumluca Devlet Hastanesi bir kardiyoloji uzmanı hekim, bir pratisyen hekim ve iki diş hekimi olmak üzere dört hekim atandı.

Kumluca Devlet Hastanesine atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Metin Ayaz, Acil doktoru olarak atanan Dr. Dilhun Şahin Akar, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine atanan Seda Hacısalihoğlu ve Tülay Akbulut Asan görevine başladı. Hastane Başhekimi Uzmanı Dr. Fatih Aladağ ise yaptığı açıklamada, “2020 yılı Mart ayından beri Covid-19 salgını nedeniyle hastanemiz ve çalışanlarımız, yoğun ve özverili bir şekilde hizmetlerine devam etmektedirler. Covid-19 salgının etkisini yitirmeye başladığı, normal hayatın çok yakın olduğu bu günlerde hekim kadromuzu dört yeni çalışanımız ile daha da güçlendiriyoruz. Pandemi sonrası yoğun bir şekilde hizmet verebilmek için tüm hazırlıklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle kardiyoloji uzmanımızın tayin olması ile birlikte kardiyoloji uzmanı açığımızı hızlı bir şekilde kapatmak bizi çok mutlu etti. Hastanemizde göreve başlayan hekimlerimize görevlerinde başarılar diler, halkımızdan da daha güzel hizmetlere vesile olmak için görüş ve önerilerini beklerim” dedi.