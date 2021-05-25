Kumköy turizm yoluna 3 bin 670 metrekare sıcak asfalt

Manavgat Belediyesi, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezindeki yolları sıcak asfaltla yeniliyor.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında 3 bin 670 metrekare yol, sıcak asfaltla yenilenerek turizme yakışır hale getirilecek. Turizm yolunun yenilenecek olması özellikle turizm esnafını sevindirdi. Başkan Sözen, “Ilıca-Kumköy turizm yolunu sıcak asfaltla yenileyerek esnafımızın ve yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacağız. Çalışmalarımızı planlanandan daha kısa sürede tamamlayarak kullanıma açmak istiyoruz. Bu vesile ile tüm esnaflarımıza güzel bir turizm sezonu diliyorum. Kentimizin gelişmesine yönelik olan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.