Antalya’da jandarma ekipleri operasyon düzenlediği operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 39 bin 609 TL ceza yazıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesindeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri işletme sahibi M.T. ile R.K, İ.T, M.Ç, ve A.U.’ya toplamda 39 bin 609 TL para cezası kesildi.