Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Türkiye artık darbecilerin cirit atacağı bir ülke olmaktan çıkmıştır” dedi.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kuluöztürk, amirellere sert tepki gösterdi. Bildirinin art niyetle yapıldığını ifade eden Kuluöztürk, “Emekli generallerin vazifesi darbe içeren bildiri yayınlamak olmalıdır. Dünya genelinde emekli amirallerin böyle bildirilere imza attığını görmedik. Geçmişinde askeri darbelerin yaşandığı bir ülkede emekli amirallerin gece yarısı yayınladıkları bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek kabul edilemez” diye konuştu.

15 Temmuz unutulmasın

Türkiye’nin artık darbecilerin cirit attığı bir ülke olmadığını, ortaya koyduğu politikalarla bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olduğunu kaydeden Kuluöztürk, “Yayınlanan bildiri, dünyanın her yerinde millet iradesine karşı saldırı olarak kabul edilir. Bu tarz eylemlerin kabul edilebilir bir yanı yoktur ve buna milletimiz en üst perdeden cevap vermiştir ve vermeyi de sürdürecektir” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kuluöztürk açıklamalarına şöyle devam etti:“Dün olduğu gibi bugün de halkın iradesine el uzatmaya çalışanlara karşı yine milletimizle birlikte cevap vereceğiz. Sağlık-Sen ailesi olarak her zaman darbecilerin karşısında, devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Milli iradeye yöneltilen her türlü girişime, dün olduğu gibi bugün de yarın da asla geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuz destanı bunun en büyük örneğidir. Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı milletimizin verdiği net yanıt hafızalardaki yerini tüm gücüyle korumaktadır. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Hala bunu anlamayanların olduğunu görüyoruz. Bu çevreler bir takım cemaatlerin, bir takım çevrelerin çıkarları doğrultusunda milli iradeye şekil verilemeyeceğini akıllarından çıkarmasınlar. Tarihi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz, ülkemizin bütünlüğüne ve milli iradeye yöneltilen her türlü girişime hiçbir zaman geçit vermeyecektir.”