Kültürel mirasa defile ile dikkat çekildi

Akdeniz Üniversitesi ortağı olduğu Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık Projesi’nin Ulusal Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. İzmir, Uşak ve Isparta’dan katılımcıların olduğu programda Anadolu Destanı defilesi ilgi çekti.

“Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık” projesinin 4. Ulusal Toplantısı proje ortağı olan Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından Erasmus + Hibe Programı Ulusal Gençlik Diyaloğu çerçevesinde hibe almaya hak kazanan ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen programa Akdeniz Üniversitesi’nin yanı sıra Uşak Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden akademisyen ve öğrenciler de ilgi gösterdi. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Proje Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Rabia Vezne, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın katıldı.

“Konferans, defile ve folklor gösterisi”

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte, “Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık” temalı konferans, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Anadolu Destanı” adlı defile ve folklor topluluğu gösterisi gerçekleşti. Özellikle renkli görüntülere sahne olan defile yoğun ilgi çekerken, Anadolu’nun kültürünü yansıtan elbiseleri defilede Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri sergiledi. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Araştırma Bölüm Şefi Emine Elgiz de proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Amacımız gençlerin kültürel mirasımızı keşfetmesidir”

Amaçlarının gençlerin kültürel mirası keşfetmeleri olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, “Düzenlediğimiz projenin amacı gençleri kültürel mirası keşfetmeye ve yaşamımızdaki yeri hakkında düşünmeye teşvik etmektir. Bu faaliyet ile gençlerin aktif katılımını sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz projelerimizin tüm eğitim paydaşlarına katkı sağlamasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın ise kültürel değerlerin, toplumu millet haline dönüştürerek kimliğini oluşturan maddi ve manevi değerler bütünü olduğunu belirterek “Bir milletin var olabilmesi ve kendisini ileriye taşıyabilmesi ancak bu değerlerin genç bireyler tarafından özümsenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür” dedi.