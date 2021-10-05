Kültür Kafeler Caddesi hizmete açıldı

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi’nde, yenilediği üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin bulunduğu Kafeler Caddesi’ni törenle hizmete açtı. Kültür Mahallesi’nde üniversite öğrencilerine yönelik işletmelerin hizmet verdiği 3805 Sokak, cadde tasarım çalışmasıyla yenilendi. Kepez Belediyesi, yenilediği caddeyi törenle hizmete açtı. Açılışa AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Nereden nereye geldik"

Kültür Kafeler Caddesi’nin açılışında konuşan AESOB Başkanı Abdullah Dere, içinde bulundukları caddenin çocukluk yıllarında gazoz sattıkları dönemde, çalılık, asfaltı olmayan, tozlu, taşlı bir yol olduğunu hatırlattı. Dere, “Meclis üyeliği dönemimde Ahatlı, Kültür ve Yenidoğan Mahallesinde Vakıflarla olan bir mülkiyet sorunu vardı. Bu mülkiyet sorunu buradan başlayarak Santral Mahallesine kadar gidiyordu. Burada inşaat yapmak mümkün değildi. Vakıflarla sorun çözülmemişti. O dönemde burada belediye hisseleri 49 liraya satılıyordu. Daha sonra 2009 yılında Hakan Tütüncü başkanımız göreve geldiğinde buradaki belediye hisseleri 250 TL. oldu. Bugün geldiğimiz noktada şuanda içinde bulunduğumuz caddenin üzerindeki daireler 700 bin lira, metre karesi de 7 ile 10 bin lira arasında. Nereden nereye geldik” dedi.

“Çok mutluyum”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, Kepez’de yeni eserler üretmenin heyecanının ve açılışların bitmediğini söyledi. İnsana dokunan eserlerle yerel ekonomiyi kalkındıran projelerle geleceğe yürüyüşün sevincinin de bitmediğine değinen Başkan Tütüncü, “Bugün Kültür Kafeler Caddesini açıyoruz. Çok mutluyum. Çünkü Kültür Mahallesi benim mahallem. Ortaokul ve Lise yıllarım burada geçti. Bu mahallenin dününü de bugününü de biliyoruz. Bugünkü açılışla bu mahallenin geleceğine de işaret etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Ekonomiye değer kazandırmak istedik”

2009-2010 yıllarının bölgede mülkiyet sorunlarının çözülmeye başladığı tarihlerin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Sonrasında imar planları geldi, kat artışları verildi. Kat artışlarıyla birlikte Kültür Mahallesi, Ahatlı ve Yenidoğan Mahallesi ile bambaşka bir ufka yürüdü. Burada bir üniversite ve bu üniversitenin 80 binden fazla öğrencisi vardı. Biz burayı hem kıymetlendirelim, hem de ekonomiye bir değer olarak kazandıralım istedik. Bugünkü bu gelişmişlik seviyesini bizim hayal ettiğimiz dönemler 2009’dan itibaren başlayan dönemlerdir. Bu cadde o dönemde de vardı. İşte o günlerden bugünlere geliş, rüya gibi değişim oldu. Bu caddedeki onlarca dükkanda yüzlerce arkadaşımıza istihdam sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“Kapanma günleri bitince caddeyi trafiğe açtık”

Esnafın bu sürede mağdur edilmediğini belirten Tütüncü, “ 2009 yılında esnafımızla birlikte bir araya geldik. Caddede yapmak istediğimiz değişiklikleri kendilerine sunduk. Bu caddeyi kapalı bir cadde haline getirebileceğimizi, caddeyi mevcut imar planıyla hem gidiş hem geliş yapabileceğimizi, bu caddeyi tek yönlü trafiğe işletebileceğimizi, dükkanların kullanabileceği alanların biraz daha geniş olabileceğini belirterek, tercihi esnafımıza bıraktık. Ve bir anket çalışması yaptık. Kanaat caddenin iki tarafının açık olması oldu. Birlikte yönetişim adına bu önemli bir çalışmaydı. Pandemi döneminde, kapanma günleri oldu ve esnafımızı rahatsız etmeyecek şekilde cadde çalışmamız başladı. Bu çalışmalar sırasında da bütün kurumlarla koordineli olarak alt yapı çalışmaları tamamlandı. 20-30 yıllık alt yapı planlamasıyla, buradaki bütün tesisatları yeniledik. Esnafımızı mağdur etmemek için kapanma günlerinde çalışmalarımızı hızla bir şekilde bitirerek, kapanma günleri biter bitmezde caddeyi hemen trafiğe açtık” şeklinde konuştu.

Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdele kesimi ile Kültür Kafeler Caddesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tütüncü, günün anısına katılımcılarla fotoğraf çekindi. Açılışın ardından konser etkinliği ile üniversite öğrencileri ve mahalle sakinleri gönüllerince eğlenme imkanı buldu.