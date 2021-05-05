Küçükbaş hayvanlara hızlı ilaçlama

Kırsal bölgelerdeki küçükbaş hayvanlara yönelik parazit ilaçlamasını yıl boyu aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilaçlamayı hızlandırmak ve daha fazla besiciye ulaşmak için dış parazit ilaçlama makinası satın aldı.

“Yeşilyayla’da uygulandı”

Yeni makine ilk olarak Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde uygulandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı teknik ekipleri, mahalledeki küçükbaş hayvanlara parazit ilaçlaması yaptı. Koruyucu hekimlik kapsamında yapılan uygulama ile bit kene gibi parazitlerin insanlara bulaşmasının önüne geçilirken, hayvan sağlığı da korunuyor. Hayvanın sağlıklı gelişimi sağlanırken, parazit kaynaklı verim kaybının da önüne geçiliyor.

“Sistem nasıl çalışıyor?”

Hayvanların temizliği ve konforu için basınçlı suyun püskürtülmesi ile çalışan bir makine olan küçükbaş hayvan dış parazit ilaçlama makinası, pratik ilaçlama imkanı sağlıyor. Makinenin yıkama platformuna giren hayvanların sensörler tarafından algılanmasının

basınçlandırılmış her yönden hayvanın vücuduna püskürtülüyor. Basınç etkisiyle hayvanın derisine kadar nüfuz eden hızlı bir şekilde temizliğini sağlıyor. Makine sensörlerle çalıştığı için su ve ilaç tasarrufu sağlanıyor.