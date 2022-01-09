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Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası’nın 28’inci olağan Genel Kurulu’nda Mevcut başkan Tolgahan Demir, yeniden başkan seçildi. Ayrıca Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ismi üyelerin ismi ile Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirildi.

ANTALYA 09.01.2022, 10:58
Kuaför ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir güven tazeledi

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası’nın 28’inci olağan Genel Kurulu’nda Mevcut başkan Tolgahan Demir, yeniden başkan seçildi. Ayrıca Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ismi üyelerin ismi ile Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirildi.

Konyaaltı’nda bulunan Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’nde Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 28’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Tolgahan Demir üyelerin oyu ile yeniden başkan seçildi. Yapılan seçimde Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ismi genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanarak Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değişti.

“Faaliyet raporu okundu”

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kuruluna Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere katılarak divan başkanlığına oy birliği ile seçildi. Geçmiş dönemin faaliyet raporları, denetim raporları ve bütçe tüm üyelerin oy birliği ile oylanarak kabul edildi. Ayrıca gelecek dönem için belirlenen bütçe de yine oy birliği ile kabul edildi.

“Esnafın yanında olduk”

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, genel kurulda yaptığı konuşmasında, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, birçok toplantı, ziyaret ve konferanslara üyelerimizi temsilen katıldık. Meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları çözmek için kurum ve kuruluşlar ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan Covid -19 hastalığı ve pandemi sürecinde esnafımızın yanında olduk. Esnafımızı ziyaret ederek, sorunlarını dinledik çözüm üretmeye çalıştık ve bu sürede esnafımıza dezenfekten ve gıda yardımında bulunduk” dedi.

“7 gün 24 saat hizmet”

7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirten Başkan Demir, “Esnafımızın vergi ödemeleri, gelir kaybı ve kira desteği, güzellik salonlarında yasaklanan lazer cihazı konusu, kolluk kuvvetler ve zabıtlarda yaşadığı sorunlar ve sektörel sıkıntılar hakkında üst makamlar ile gerekli gerekli görüşmeleri yaptık. Üyelerimizin mesleklerini daha da geliştirmeleri adına yapmış olduğumuz eğitimleri verdik.30 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde Türkiye’nin en etkin organizasyonlarından biri olan Güzellik ve Estetik Fuarı’nı gerçekleştirerek meslektaşlarımızın Türkiye ve dünyanın önde gelen firmaları ile birebir görüşmelerine olanak sağladık. Fuarda eğitimler düzenledik eğitim sonunda sertifikaları verdik. Bizler, evimizden, eşimizden çocuklarımızdan ve işimizden fedakârlık yaparak meslektaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye çalıştık’’ diye konuştu.

“Projelerinden bahsetti”

Yeni dönemde yapacakları projeleri anlatan Başkan Demir, “Üyelerimizin mesleklerini geliştirmek amacıyla ilgili kuruluşlarla ortak meslek kursları açacağız. Böylece üyelerimizin gelişen ve değişen teknolojiler, yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Üyelerimizin mesleklerini daha da geliştirmeleri adına yapmış olduğumuz eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Odamızın internet sitesi önümüzdeki dönemlerde de üyelerimize odamızla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirmek adına devam edecek. Sektörün problemleri ile ilgili kanuni teklifler hazırlayıp üst kuruluşlara bildirmeye ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. İş bulma ve personel bulma konularında iş ve işvereni bir araya getirmek adına başlatmış olduğumuz projemiz kaldığı yerden devam edecek” şeklinde konuştu.

“Köprü görevi göreceğiz”

Oda üyeleri ile resmi kurumlar arasında köprü görevi göreceklerini belirten Demir, “Her yıl düzenlediğimiz ancak pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadığımız aktiviteleri yapmaya devam edeceğiz. Başta Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri olmak üzere, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Vergi Daireleri, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mesleki Eğitim Merkezi gibi resmi kurum ve kuruluşlarla Oda üyelerimize hizmet veren kurumlar arasında siz değerli üyelerimiz arasında köprü olup sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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