Kreşe başlayan çocukların ateşi ölçüldü, çantaları sterilize edildi

Muratpaşa Belediyesi’nin beş mahallede bulunan kreşlerinde yeni eğitim yılı başladı. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan kreşlerde ilk gün heyecanı yaşanırken, çocuklar ateşleri ölçülerek, çantaları sterilize edilerek sınıflara alındı.Muratpaşa Belediyesi’nin kreşlerinde ilk ders zili çaldı. Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı olan Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerde, ilk gün, heyecan ve sevinç bir arada yaşandı. Kreşlerdeki ilk ders için hazırlıklar erken saatlerde başladı. Kreşler, bu özel gün için balonlarla süslendi. Öğretmenler, yeniden buluştukları öğrencilerini kapıda karşıladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Alile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın covid-19 tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı kreşlerde, her çocuk ateşi ölçülüp, çantaları sterilize edildikten sonra içeri alındı. Muratpaşa Belediyesi Kreş Müdürü Beyhan Öncül, beş kreşte 560 öğrencilerinin bulunduğunu söyledi. Çocukların eğitimi kadar sağlıklarının da önemli olduğunu belirten Öncül, “Bir eylem planı hazırladık. Her çocuğumuzun sınıfta ve yemekhanede oturacağı yerler sabit. Bulaş riskini en aza indirmek için peluş oyuncaklarımızı kullanmıyoruz. Kitap ve oyuncak alışverişimiz yok” diye konuştu.

Tüm önlemlerle birlikte, öğrenciler kreşe gelmeden önce evde birlikte yaşadığı herkesin HES kodlarını sorguladıklarını aktaran Öncül, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından başlatılan hastanelerin pandemi servislerinde çalışan sağlıkçıların çocukları için ücretsiz kreş hizmetinin bu yıl da devam ettiğini söyledi.