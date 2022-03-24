Kreş öğrencileri 70’li yılları canlandırdı

Manavgat Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Taşağıl Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mahalle muhtarı Ali Nail Arseven, öğrenci velileri ve Taşağıl Mahallesi sakinleri katıldı. Etkinliğe mahallede yaşayan büyükler özellikle davet edildi. 70’li yılların canlandırıldığı etkinlikte öğrenciler kostüm ve makyajla yaşlandırıldı. Küçük yürekler, günlerce heyecanla hazırlandıkları etkinlikle, kendilerini izleyen büyüklerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

“Kostüm ve makyaj yaptılar”

Çeşitli oyun ve sahnelemelerle büyükleri canlandıran etkinlik büyük ilgi topladı. Çocuklar, “Öyle bir Geçer Zaman ki”, “Hayat Bayram Olsa”, “Ateşböceği” gibi bilinen şarkılarda çeşitli oyunlar sergiledi. Manavgat Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Koro Şefi Onur Gök ise, “Ah Yalan Dünya” gibi sevilen türkülerini mahalle büyükleri için seslendirdi. Başkan Şükrü Sözen, gösterileri alkışlayarak ilgiyle izledi.

“Gelecek nesilleri yetiştiriyoruz”

Etkinlikte konuşan Manavgat Belediyesi Kreşler Müdürü Emine Çataltaş, “Bizler mutluyuz, gururluyuz çünkü atalarımızı büyüklerimizi sevmenin saymanın ne demek olduğunu bilen bir nesil olarak yetiştik. Şimdi de aynı duyguyu çocuklarımıza bu eğitimi vererek, dedelerine, nenelerine, annelerine babalarına, vatanlarına, ülkelerine, dinlerinle, dillerine nasıl sahip çıkacaklarını öğretmek bizim boynumuzun borcu” dedi.

“Her şeyi büyüklerimizden öğrendik”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yaptığı konuşmada büyüklere ve küçüklere seslendi. Başkan Sözen, “Bugün büyüklerimizin haftası, yaşlılar haftası diyemeyeceğim. İnsanların yaşlandığını kabul etmiyorum. İnsanların çocuklarına ülkelerine bağlı olmasının asla yaşı yoktur. Hayatı bize öğreten gelecekle ilgili sorumluluk almamızı sağlayan sizlersiniz. Bizler ne öğrendiysek sizden öğrendik. Geleceğiyle ilgili sorumluluk almayı, yaşadığı ülkeye, kente bölgeye hizmet etme anlayışını büyüklere saygı göstermeyi sizden öğrendik. En önemlisi de küçüklerimize sahip çıkıp yetiştirmeyi de sizden öğrendik. O nedenle Manavgat Belediyesi çocukların yetiştirilmesine son derece önem veriyor. Eğitim merkezlerimizde, kreşlerimizde çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlere verdiğimiz değeri göstermek anlamında bunları ifade ediyorum. Çünkü bunları bize siz öğrettiniz. Ülkenin geleceği Atatürk’ümüze ve ülkemize sahip çıkmanın çocuklarımıza sahip çıkmakla olacağını siz öğrettiniz. Gününüzü kutluyorum” şeklinde konuştu.