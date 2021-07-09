‘Köyde Hayat Var’ projesi Demre’de

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal ve kültürel etkinlikleri bir arada barındıran “Köyde Hayat Var” projesi ilçelerde sürüyor. Proje kapsamında Demre İlçesi’nde arı üreticilerine kovan hibesinde bulunuldu. Üçağız Mahallesi’nde Antalya Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen seyirlik köy oyunu Demrelileri tiyatro ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarımın ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında Demreliler ile buluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arıcılara kovan desteğinde bulundu. Hibe kovanlar Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Köşkerler Mahalle Muhtarı Nazif Bilgiç, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye yönelik desteklerinin önemli olduğunu belirtti. Muhtar Bilgiç, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınmaya önem vermesinin üreticileri mutlu ettiğini ifade ederek desteklerin artarak sürmesi dileğinde bulundu.

Demre’de düzenlenen “Köyde Hayat Var” etkinliği gün içinde çeşitli mahallelerde gerçekleşen etkinliklerin ardından Üçağız Mahallesi’nde gerçekleştirilen konser ve sahnelenen “Düğün Hatırası” isimli seyirlik köy oyunu ile sona erdi.