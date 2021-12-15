Korona virüs avokado üretimini arttırdı, üretici talebe yetişemiyor

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sevilgen, pandemi sürecinde avokado üretiminin arttığını belirterek, “Pandemi hem avokado fiyatlarını yükseltti hem de üretimin iki kat artmasına neden oldu” dedi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (HEP) Gastronomi Mutfak Sanatları, Aşçılık Programı öğrencilerine avokado ve çeşitleri hakkında bilgiler aktardı. Şebnem Köseoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının moderatörlüğünü üniversitenin öğretim görevlisi Selma Lubabe Erdoğan üstlendi. Gastronomi ve mutfak sanatları dünyasında çok sık kullanılan, içerdiği zengin protein ve vitaminler nedeniyle dikkatleri üzerinde toplayan avokado meyvesi hakkında merak edilen sorular cevaplandırıldı.

Geleceğin şeflerine "avokado kullanın" önerisi

Hilmi Sevilgen, Meksika kökenli avokadonun çok kıymetli bir meyve olduğunu, içeriğinde pek çok değerli besin maddelerinin bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle gastronomi dünyasında bu meyvenin çok sık kullanıldığını vurgulayan Sevilgen, “Avokadonun içeriğinde birçok besin değerleri var, vitaminler var. Özellikle Covid salgınının ortaya çıktığı dönemde avokadonun ne kadar önemli bir besin olduğu bir kez daha bilinmiş oldu. Yenildiğinde vücudun direncini artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Üstelik bu meyve eczacılık başta olmak üzere kozmetik sektöründe de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Avokadonun besin değerleri çok yüksek. Bir kişinin alması gereken bütün besin değerlerini üzerinde barındırıyor. Eğer bir restoran açacaksınız, avokado ile ilgili yemek çeşitlerine önem verin. Eğer önem verirseniz hem müşterileriniz sağlıklı olacak hem de sizleri tercih edecek” diye konuştu.

“Pandemi avokado üretimini patlattı”

Avokado meyvesinin her açıdan mükemmel bir meyve olduğuna vurgu yapan Sevilgen, bu meyvenin Türkiye’de ilk kez 1980 yılında ekildiğini söyledi. İlk deneme ekimlerinin Muğla, Adana, Mersin ve Antalya’da yapıldığını aktaran Sevilgen, “Avokadonun ana vatanı Meksika’dır. Hindistan, Kenya ve Peru’da da üretimler yapılıyor. Bu meyvenin deneme ekimi ülkemizde ilk kez 1980’li yıllarda yapıldı. Yapılan ekimlerde en iyi verimin sağlandığı nokta Alanya, Gazipaşa ve Anamur olarak gözlendi. O dönemde bu meyve çok fazla tanınmıyordu. 2005 yılından sonra tüm Türkiye’de yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Avokadonun maliyeti, işçiliği, zirai maliyeti çok düşüktür. Avokadonun her şeyi çok kolaydır. Ama avokadonun yetişme alanları çok kısıtlı olduğu için, yetiştiği alanlarda alacağımız tarım topraklarının fiyatı çok yükseldi. Şu anda ekilecek bir yer almanın maliyeti 150-200 bin liraya kadar çıktı. Bu durum üretimdeki en büyük maliyetimiz. Pandemi döneminde tarımın tamamında bir patlama oldu. Özellikle avokado ve muzda Alanya, Anamur ve Gazipaşa’da 38-40 binlik hektarda üretim yapılıyordu. Pandemiden sonra üretim sahası genişledi. Şu anda üretim sahası, Muğla’dan Hatay’a kadar uzandı. Gelecek yıl ekilen alan miktarı 100 bin hektara çıkacak. Pandemi hem avokado fiyatlarını yükseltti hem de üretimin iki kat artmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

“Turizm sektöründen yoğun talep var”

Alanya HEP Üniversitesi’nde aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin sorularını cevaplandıran Hilmi Sevilgen, bu meyvenin şu anda 13 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Özellikle turizm sektörünün bu meyveye çok yoğun talep gösterdiğini aktaran Sevilgen, yurt içindeki talebi karşılamakta zorlandıklarını, yeni ekim alanlarının artmasıyla ihracat rakamlarında da gelecek yıldan itibaren artış göreceklerini söyledi. Sevilgen, “Şu anda avokadoya çok yoğun bir talep var. Özellikle turizm tesislerinden, balık restoranlarından ciddi talepler var. Genç nesil yeni damak tatları arıyor. Avokadonun en büyük özelliği bir yemekte, bir salatanın, herhangi bir şeyin içerisine koyduğunuzda onun tadını bozmuyor, o yemeğe ayrı bir tat veriyor. Dünyadaki gıda artışındaki en büyük oran avokado meyvesinde yaşanmıştır. Yani Türkiye’de değil, dünyada bu meyveye özel bir rağbet var. Sebebi içeriğinde bulunan vitamin ve minarelerden dolayıdır. Avokado içerisinde folik asit var. Folik asit, hamile kalan kadınların, yeni doğmuş çocukların gelişimi için çok önemli bir maddedir. Fosfor var, kalsiyum var, demir var, sodyum var. Bu maddelerin hepsi avokadonun içerisinde var. Bu meyve, bir eczane deposu gibi” diye konuştu.

“Sahadan uzmanları çağırıyoruz”

Alanya HEP Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Mankan, “Bugün gastronomi sohbetlerinin 7’ncisini gerçekleştirdik. Aşçılık programı öğrencilerimiz ve gastronomi mutfak sanatları bölümü öğrencilerimiz epey bir katılım sağladı. Konuğumuz Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen bize avokado çeşitleri hakkında ve avokadonun üretim aşamaları hakkında bilgiler verdi. Soru cevap yaptık. Öğrencilerimize tarladan tabağa olan bu anlayışta gastronomi sektörü için mezun olduklarında donanımlı şefler olarak yetişebilmeleri adına tarladan, sahadan uzmanları çağırıyoruz. Bugün de avokado uzmanını çağırdık ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik” açıklamalarında bulundu.