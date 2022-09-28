Korkuteli’nde Yaş Meyve Sebze Kurutma Tesisi 200 kişiye istihdam sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’ne 50 milyon liralık yatırımla kazandıracakları Yaş Meyve Sebze Kurutma Entegre Tesisi’nin 1 ay içinde temelini atacaklarını belirterek, 6 ayda tamamlanacak tesisin 200’e yakın kişinin istihdamını sağlayacağını söyledi.

CHP Korkuteli İlçe Başkanlığı Binası açılış törenine katılmak için Korkuteli’ne giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlarla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Böcek, Korkuteli’nin Bozova Mahallesi’nde 50 milyon liralık yatırımla Yaş Meyve Sebze Kurutma Entegre Tesisi kurulacaklarını belirterek, tesisin önümüzdeki ay temelini atmayı ve 6 ayda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

“200 kişiye istihdam”

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından yapılacak tesisin üreticinin desteklenmesi ve ürünlerin değerlendirilmesi anlamında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, projede 200’e yakın kişinin istihdam edileceği müjdesini verdi.

“Sözlerimizi yerine getiriyoruz”

Seçim öncesi verdiği sözleri fazlasıyla yerine getirmekte olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Muhtarlarımızın talepleri olan mezarlık yerleriyle ilgili ihalemizi tamamladık. Yazır’da çok amaçlı salonun ihalesini bitirdik, gereğini yapıyoruz. Kırsal mahalle yollarımızı asfaltlıyoruz. Çiftçimize tohumdan, fidana her türlü desteği sağlıyoruz. Enerji çiftçimiz için büyük maliyet. Sulama kooperatiflerin enerji giderinin yüzde 70’ini karşılıyoruz. Süt tankı, hamur yoğurma, pekmez sıkma, ceviz ayıklama makinası desteği yapıyoruz. Korkuteli’ndeki kadın kooperatiflerine destek veriyoruz” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli’nde kreş açmak için yer baktıklarını da belirterek, uygun yer bulunur bulunmaz ilçeye kreş kazandıracaklarını kaydetti.