Korkuteli’nde üç mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nin Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu hatlarını yeniledi. Esenyurt Mahallesi’nin içme suyu sıkıntısı da açılan yeni sondajla çözüldü.

ASAT, Korkuteli ilçesi Kozağacı ve Büyükköy mahallelerinde eskiyen içme suyu şebekesini yeniledi. Büyükköy Mahallesi’nde yaklaşık 800 metre, Kozağacı Mahallesi’nde de yaklaşık 1 kilometrelik yeni şebeke imalatı yaptı. Eskiyen borular yüksek standartlı ve daha geniş yeni borularla değiştirildi.

“Esenyurt’un sorunu çözüldü”

ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli’nin Esenyurt mahallesinde yaz aylarında su sıkıntısını da yeni bir sondaj açarak çözdü. Yeni açılan sondaj yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda yeni şebeke hattı mahalleye bağlandı. Esenyurt halkının yazın artan nüfusla birlikte yaşadığı basınç düşüklüğü sorunu sona erdi.