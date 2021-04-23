Korkuteli’nde Sade 23 Nisan Töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 101’inci yılı, Korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyulan ve herkesin maske taktığı törende, İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet müdürlüğü ve İlçe jandarma komutanlığı araçları kortej düzenledi. İlçe merkezinde sokak ve caddeler bayraklarla donatıldı.