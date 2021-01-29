Korkuteli’nde polis, alkol ve asayiş uygulaması yaptı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Korkuteli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği Ekipleri Cumhuriyet Meydanı’nda alkol, asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Cumhuriyet meydanında oluşturulan noktada durdurulan araçların içerisi ve bagajları tek tek aranırken, şahıslara kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalar yaklaşık 3 saat sürerken, alkol, asayiş ve trafik denetlemelerinde suç unsuru teşkil edecek bir durum ile karşılaşılmadı.