Korkuteli’nde örnek sürücülere plaket

İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde trafikte kurallara uyduğu tespit edilen 10 yıllık okul servis şoförü Şerife Kaçar’a, 46 yıllık araç sürücüsü İlyas Yörük ve 15 yıllık minibüs şoförü Aydın Yücel’e örnek sürücü plaketi verildi.

46 yıllık araç sürücüsü İlyas Yörük’e plaketi Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, 10 yıllık okul servis şoförü Şerife Kaçar’a plaketi Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç, 15 yıllık minibüs şoförü Aydın Yücel’e plaketini İlçe Emniyet Müdür vekili ve Elmalı Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz takdim etti.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, “Trafik kuralları insanımızın can ve mal güvenliği için konulmuştur. Bu kurallara uymak, her vatandaşın görevidir. Vatandaşın kurallara uyması için Korkuteli’nde tavizsiz çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sırasında vatandaşa güler yüzlü yaklaşım sağlanmaktadır. İçişleri Bakanlığımızın belirlediği “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde trafikte kurallara uyan, duyarlı, saygılı ve bilinçli olduğu tespit edilen okul servis şoförü Şerife Kaçar, araç sürücüsü İlyas Yörük ve minibüs şoförü Aydın Yücel trafikte en iyiler olarak seçilmişlerdir. Kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.