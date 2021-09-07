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Korkuteli’nde jandarmadan tarihi eser operasyonu

Antalya’da 2 şahsın tarihi eser sattıkları ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda aranan araç içerisinde, 6 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANTALYA 07.09.2021, 09:53
Korkuteli’nde jandarmadan tarihi eser operasyonu

Antalya’da 2 şahsın tarihi eser sattıkları ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda aranan araç içerisinde, 6 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya’nın Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi’nde 6 Eylül Pazartesi günü, V.Ş (17) ve H.D (23) isimli şahıslarda tarihi eser nitelikte sikkelerin ve objelerin bulunduğu ve bu objeleri satmaya çalıştıkları ihbarı alındı. İhbar üzerine 17. JASAT Timi ile birlikte icra edilen operasyon sonucu, şahıslar yakalandı. 07 ALL 937 plakalı araç ve şahısların üzerinde yapılan arama sonucunda, 6 parça tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen malzeme ve 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu.

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