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Korkuteli’nde ilk ders başladı

ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE ANASINI VE İLKOKUL 1'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS ZİLİ ÇALDI. İLÇEDE TOPLAMDA BİN 71 ÖĞRENCİ, VELİLERİYLE BİRLİKTE OKULA GİDEREK, TEK SIRA HALİNDE SINIFLARA ALINDI.

ANTALYA 21.09.2020, 11:42
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Korkuteli’nde ilk ders başladı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde anasını ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için ders zili çaldı. İlçede toplamda bin 71 öğrenci, velileriyle birlikte okula giderek, tek sıra halinde sınıflara alındı.

Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflar için açtı. Korkuteli’nde de yüz yüze eğitimin ilk günü yoğun tedbirler altında başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileler çocuklarıyla beraber okulun yolunu tuttu. Öğrenciler okul heyecanıyla bahçeye alınmayı bekledi. Veliler okul çantalarına defter ve kitap harici maske, kolonya ve dezenfektan koydukları çocuklarını derse uğurladı. Bahçe kapısından içeri alınan öğrenciler fiziksel mesafeli bir şekilde sıraya girerek saygı duruşuna durdu ve ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

Yaşar-Sadi Tekin İlkokulu, Osman Önal İlkokulu, Fikriye Ramazan Yalçın İlkokulu, Yaşar Yalçın İlkokulu ve Alaaddin İlkokulu ile Nadide-Ahmet Balaban Ana Okulunda öğrenciler sınıflarıyla beraber tek sıra halinde okula alındı. Okul yönetimi tarafından tedbirlere uyulması yönünde sıkça anonslar da yapıldı. Korkuteli Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, okulları ziyaret ederek sınıflara girip öğrencilerle sohbet etti.

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