Korkuteli’nde Futsal müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği okul sporları faaliyetleri futsal müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları Futsal organizasyonunda 2 hafta süren heyecanın ardından, küçük kızlar, Küçük erkekler ve genç erkekler, genç erkekler kategorilerinde de dereceye giren okullar belli oldu. Genç erkeklerde; A-Gurubunda; Mesude Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 1., Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi 2., Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Oldu.

Genç Kızlar A Gurubunda; Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi 2. Oldu.

Yıldız Erkeklerde, Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu 1., Arif Cebeci Orta Okulu 2., Cumhuriyet Gülhizar -Osman Sarıca Ortaokulu 3. Oldu. Küçük Erkeklerde, Cumhuriyet Gilhizar Osman Sarıca Ortaokulu 1., Arif Cebeci Ortaokulu 2, Kızılcadağ İmam Hatip Ortaokulu 3.oldu.

Futsal Turnuvalarında dereceye giren okulların kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç ve Şube Müdürü Abdullah Güven tarafından verildi.