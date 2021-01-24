Korkuteli’nde denetimler hız kesmiyor

Korkuteli ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. Polis ekipleri, trafik kontrol noktasında ve ilçe merkezinde izin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Ekipler vatandaşın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Antalya Caddesi ve Datköy uygulama noktasında yaya ve araçlara yönelik uygulamalar yaptı. Vatandaşlara gerekli izin belgesi ve genel bilgi sistemi (GBT) sorguları yapıldı.