Korkuteli’nde 9 bin 462 öğrenci karne aldı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 62 okulda eğitim gören 9 bin 462 öğrenci törenle karnelerini aldı.

Korkuteli Alaeddin İlkokulu ve Ortaokulu ve İmrahor İstiklal İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Eğitim Müdürü Akif Tak ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sıraya oturup sohbet eden Kaymakam Sezgin Üçüncü, “Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize güzel bir tatil dönemi geçirmesini diliyorum. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. döneminde karne alan tüm öğrencileri tebrik ederken, tüm öğrencilere 15 günlük tatil boyunca sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını temenni ediyorum" dedi. Öğrencilerle birlikte 859 öğretmen de tatile girdi.