Korkuteli’nde 5 günde 372 ünite kan bağışı

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, “Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli Cumhuriyet Meydanında stant açtı. Kızılay tırında gerçekleşen kan bağışında 5 günde 372 ünite kan bağışı yapıldı.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Tamer Eser, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. 5 günlük kampanyamızda 372 ünite kan bağışı oldu. Korkuteli halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Eser, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynı kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay’ına kan vermeye çağırıyoruz” dedi.