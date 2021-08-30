Korkuteli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Korkuteli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı. Tören Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı ardından şehitler anıtında çelenk sunma programı gerçekleşti.

Şehitler anıtında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orhan Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ile daire müdürleri katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayınladığı mesaj okundu.