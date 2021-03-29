banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?
60 yaş üzeri vatandaşlar aşı için nasıl randevu alabilir?

Korkuteli’nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

ANTALYA 29.03.2021, 14:51
1
Korkuteli’nde 3 mahalle yolunda bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar, Manay ve Kızılcadağ Mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması başlattı. Ekipler, zamanla deforme olan bölgeleri iş makinalarıyla söküyor. İhtiyaç duyulan bölgelere büz koyan ekipler şarampolleri de temizliyor. Devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştıran ekipler yolun sağlam olmasını sağlıyor.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık