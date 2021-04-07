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Korkuteli’nde 2 günde 167 ünite kan bağışı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi tarafından Korkuteli ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında iki günde 167 ünite kan bağışı topladı.

ANTALYA 07.04.2021, 12:15
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Korkuteli’nde 2 günde 167 ünite kan bağışı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi tarafından Korkuteli ilçesinde başlatılan kan bağışı kampanyasında iki günde 167 ünite kan bağışı topladı.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunu söyleyen Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezinden Dr. Özkan Çobanoğlu, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. İlçeye ne zaman gelsek yoğun bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Gayet memnun olarak dönüyoruz" dedi. Kan bağışı kampanyasının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
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