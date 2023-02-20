Korkuteli’den deprem bölgesine 11 kamyon odun yardımı

Antalya’da Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü, deprem bölgesine 11 kamyon yakacak odun gönderdi.

Korkuteli’de AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, depremler nedeniyle evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ısınabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Keser, 11 kamyon odunun deprem bölgesine sevk edildiğini ifade eden Keser, ihtiyaç doğrultusunda yardımların süreceğini kaydetti.