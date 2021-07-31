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Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde şarampole giren otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA 31.07.2021, 18:59
Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde şarampole giren otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Korkuteli- Elmalı karayolu Sımandır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kadir Özdemir (34) yönetimindeki 07 AFC 88 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazada yaralanan sürücü Özdemir kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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