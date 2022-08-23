Korkuteli’de selin yaraları sarılıyor

Korkuteli’ye bağlı İmecik ve Avdan mahallesinde meydana gelen sel olayı sonrası yaralar sarılmaya başladı.

İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avdan ve İmecik’te hasar tespit çalışmalarına başladı.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve ilçe yönetimi, yoğun yağış sebebiyle meydana gelen selde zarar gören Avdan ve İmecik Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Milletvekili Kemal Çelik," Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz. Afetin nerde ve nasıl olacağını bilemiyoruz. Afet olur olmaz devletimiz afet bölgesinde seferber oldu. Biz buradaki mağduriyeti bakanımıza ilettik. Bizde selden zarar gören İmecik ve Avdan mahallelerini görmek için geldik. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum ve Allah beterinden saklasın” dedi.