Korkuteli’de karlar eriyor, sulama suyu barajının seviyesi yükseliyor

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sulama suyu barajında, son günlerde yağan yağmur ve yükseklerdeki karların erimesiyle su seviyesinde yükselişin devam ettiği bildirildi.

Korkuteli Sulama Birliği eylül ayında sulama sezonu sonrasında barajın kapaklarını kapatmasının ardından su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Korkuteli Sulama Birliği tarafından işletilen 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı, dün itibariyle yaklaşık 8 milyon metreküp su kapasitesine ulaştı. İlçeye geçtiğimiz günlerde yağan kar ve son yağmurlar ile birlikte yükseklerde eriyen kar sularının sulama suyu barajını destekleyen Varsak Çayı ve Bingeçit Koçantı deresinden gelen sular ile su takviyesi sürüyor.

Şuan yaklaşık 8 milyon metreküp su biriktiğini söyleyen Korkuteli Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Semra Torun “Barajımız su tutmaya devam ediyor. Dün yapılan son ölçümler sonrası seviyende yükselme devam ediyor. İnşallah bundan sonra eriyen kar suları ve yağacak yağmurlar sulama sezonuna kadar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır. Sulama suyu barajında su seviyesi günlük 15-20 santim yükseliyor. Yaylalara yağan kar ve yağmur suları baraj gölünü doldurarak fayda sağlıyor. İnşallah bundan son yağan karların erişmesi sonucu eriyen kar suları ve yağacak yağmurlar sulama sezonuna kadar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır. Artık bu aylardan sonra barajımızda yükselişler devam edecek” dedi.